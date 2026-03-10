Інше

Перехід АПЛ на систему коефіцієнта вартості команди з лімітом витрат до 85% доходів створює загрозу для європейського футболу та може призвести до ще більшої концентрації зірок в Англії.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) висловлює серйозне занепокоєння щодо впливу нових фінансових правил англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на конкурентоспроможність європейського футболу. Починаючи з наступного сезону, англійські клуби переходять на систему коефіцієнта вартості команди (SCR).

Нові правила дозволять клубам АПЛ, які не виступають у єврокубках, витрачати на гравців до 85% свого доходу (а з урахуванням гнучкої системи надбавок ця цифра може сягати 115%). Водночас жорсткий ліміт УЄФА для всіх учасників Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій становить лише 70%. Така різниця у фінансових правилах означає, що англійські клуби-середняки отримають величезну купівельну спроможність на трансферному ринку.

В УЄФА побоюються, що умовні Брентфорд чи Фулгем зможуть легко перебивати пропозиції таких європейських грандів, як італійські Мілан чи Ювентус. Це змусить континентальні клуби йти на невиправдані фінансові ризики, щоб утримати своїх лідерів.

Директор УЄФА з питань фінансової стійкості Андреа Травезо підкреслив масштаби проблеми:

"Тільки Прем'єр-ліга зараз генерує чверть усіх доходів європейських клубів. 40% найцінніших гравців світу працюють в англійських клубах. Але багато хто з них сидить на лавці запасних або на трибунах. Це надзвичайна та тривожна концентрація талантів", — заявив фунціонер.

Інші європейські ліги також обурені. В Іспанії діє суворе правило 1:1, Німеччина проголосувала за ліміт у 70%, а Франція та Італія орієнтуються на жорсткий контроль платоспроможності. Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прямо заявив, що англійські інновації спричинять ще більшу інфляцію та більше проблем на ринку.

Керівництво Прем'єр-ліги відкидає звинувачення та виступає категорично проти єдиної європейської системи фінансового контролю. Виконавчий директор АПЛ Річард Мастерс заявив, що нове правило створене для підтримки внутрішнього балансу.

Ліміт у 85% дасть змогу клубам нижньої частини таблиці інвестувати у склади, щоб мати шанс поборотися за вихід у єврокубки з топ-командами.

В АПЛ діятиме подвійна система: Клуби-учасники єврокубків повинні підпорядковуватися правилам УЄФА і витрачати не більше 70%. Решта клубів АПЛ отримують зелений поріг у 85%. Якщо клуб перевищує 85%, він отримує фінансовий штраф. Проте АПЛ вводить 30-відсотковий буфер на кілька сезонів.

Тобто клуб може сумарно витратити до 115%. Лише перетин цієї червоної лінії призведе до спортивних санкцій — зняття 6 очок (плюс 1 очко за кожні додаткові 6,5 млн фунтів перевитрат).

Експерт з футбольних фінансів Кіран Магвайр зазначає, що в таких умовах вихід до третього за силою євротурніру — Ліги конференцій — може стати для англійських команд отруєною чашею. Адже клуб змушений буде вписуватися в жорсткі 70% від УЄФА, маючи скромні призові (до 20 млн фунтів), що поставить його у вкрай невигідне становище порівняно з конкурентами по АПЛ, які матимуть ліміт у 85-115%.