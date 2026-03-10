Інше

Інцидент стався біля гольф-клубу, потерпілого госпіталізували з травмами обличчя та ребер.

Колишнього півзахисника Манчестер Сіті та Ньюкасл Джої Бартон заарештовано за підозрою в нападі.

За повідомленням поліції графства Мерсисайд, інцидент стався у неділю, 8 березня, близько 21:00 у районі Фейрвей біля гольф-клубу “Х’ютон і Прескот”. Потерпілого чоловіка доправили до лікарні для обстеження травм обличчя та ребер. Разом із 50-річним чоловіком, 43-річного Джої Бартонa затримали за підозрою у нападі.

Раніше Бартон був замішаний у кількох скандалах. Його звинувачували у завданні тілесних ушкоджень тренеру Барнслі Даніелю Штенделю, але у грудні 2021 року тренера Флітвуда виправдали. У 2025 році колишній футболіст потрапляв у центр уваги через образливі повідомлення в соцмережах щодо телеведучого Джеремі Вайна та футбольних експертів Люсі Ворд і Ені Алуко.

43-річний хавбек – вихованець Манчестер Сіті. Крім Городян, він грав за Ньюкасл, КПР, Марсель, Бернлі та Рейнджерс, завершивши кар’єру у 2017 році. Пізніше Бартон тренував Флітвуд Таун та Брістоль Роверс. На рахунку Джої також є один матч за національну збірну Англія.