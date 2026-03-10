Інше

Команда Маунт-Плезант змушена залучати гравців академії на гру проти Лос-Анджелес Гелаксі.

Десять футболістів ямайського клубу Маунт-Плезант не отримали американські візи та не зможуть зіграти у матчі Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти Лос-Анджелес Гелаксі, який відбудеться цієї середи на стадіоні Дігніті Хелс Спортс Парк у Каліфорнії.

Для Маунт-Плезант, переможців Кубка КОНКАКАФ Карибського басейну 2025 року, ця гра мала стати історичним дебютом на престижному турнірі. Однак через кадрові втрати керівництво клубу було змушене терміново викликати на матч низку гравців з молодіжної академії.

"Ми не хочемо просто з'явитися на гру, ми хочемо мати можливість змагатися, але нам не дають можливості показати себе з найкращого боку", — прокоментував ситуацію спортивний директор клубу Пол Крісті.

Основна причина відмов полягає в тому, що семеро з недопущених гравців ямайської команди є громадянами Гаїті. У червні 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив часткову заборону на в'їзд для гаїтян. Хоча для великих турнірів існують певні винятки, наразі незрозуміло, чи підпадають під них клубні змагання під егідою КОНКАКАФ.

BBC Sport вже звернулася до організаторів за роз'ясненнями. Цей візовий інцидент підкреслює потенційну проблему напередодні Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який США прийматимуть спільно з Канадою та Мексикою.

Збірна Гаїті лише вдруге у своїй історії пробилася на Мундіаль і потрапила до однієї групи з Марокко, Шотландією та Бразилією. Хоча уряд США запевняє, що спортсмени, тренери та персонал команд отримають винятки із заборони на в'їзд, для звичайних глядачів таких поблажок не передбачено.

У січні Державний департамент США чітко заявив, що наявність спеціального квитка Fifa Pass (який дає право на пріоритетну співбесіду) не гарантує отримання візи особам, які підпадають під діючі обмеження. Це означає, що гаїтянські вболівальники ризикують залишитися без можливості підтримати свою національну команду на стадіонах Сполучених Штатів, де відбудуться 78 зі 104 матчів турніру.