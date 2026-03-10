Інше

Гравців, які прикривають рот для образ, будуть вилучати з поля після підтвердження фактів.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив на необхідності жорсткої боротьби з проявами расизму у футболі, передає AS.

"Расизму немає місця. Ми маємо боротися з ним усіма силами. Ми живемо у 2026 році – не можна дискримінувати когось через те, звідки він походить. У футболі расизм не має існувати, і немає виправдання для його толерування. Нульова толерантність", – заявив Інфантіно.

Президент ФІФА також уточнив, що гравці, які прикривають рот рукою для виголошення расистських образ, після збору доказів отримуватимуть вилучення з поля:



"Якщо гравець прикриває рот і говорить щось расистське, його, очевидно, потрібно вилучити. Коли це стає дисциплінарним випадком, ми маємо проаналізувати ситуацію і мати докази, але більше не можемо приймати старі виправдання".

Нагадаємо, напередодні УЄФА відхилила апеляцію Бенфіка щодо дискваліфікації півзахисника Джанлуки Престіанні після матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Реал, де нападник Вінісіус Жуніор звинуватив його у расистських висловах. Сам Престіанні заперечив використання будь-яких расистських слів, а клуб спростував чутки про підтвердження цих звинувачень.