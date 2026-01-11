Франція

Все розставив по місцях.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував чутки щодо небажання Усмана Дембеле підписувати новий контракт з клубом.

«Маячня. Це лише чутки, навколо ПСЖ завжди ходять чутки. Ми до цього звикли.

Це приватна інформація, і так воно залишиться. Існує багато фейкових новин. Ви можете вважати це важливим, щоб дестабілізувати гравців та команду, але нічого подібного не станеться. Переговори – це нормально, але вони залишаються конфіденційними. Ми знаємо, чого хочемо, і це найголовніше.

Ми спокійні та зібрані, як завжди. Зазвичай проблеми потрібно вирішувати на полі, але зараз люди намагаються дестабілізувати нас поза полем за допомогою подібних фейкових новин. Але це не має нічого спільного з реальністю», – заявив Енріке