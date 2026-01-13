Франція

Український захисник провів на полі увесь матч, тоді як переможця протистояння визначив єдиний гол Жонатана Іконе.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Франції ФК Париж здобув несподівану перемогу над Парі Сен-Жермен у столичному дербі.

Єдиний гол зустрічі на 74-й хвилині забив Жонатан Іконе після точного пасу Ілана Кеббала, що дозволило гостям вирвати перемогу на полі фаворита.

Поєдинок на Парк де Пренс був насичений моментами, проте ПСЖ не вдалося реалізувати численні шанси. Український захисник ПСЖ Забарний провів увесь матч, однак його гра не допомогла уникнути поразки. Гості ж грамотно оборонялися і використовували кожну можливість для контратак.

У другому таймі господарі створили низку небезпечних моментів: удари Вітіньї, Барколя та Кварацхелії проходили впритул, але воротар ФК Париж Нкамбадіо кілька разів рятував свою команду. Незважаючи на шалену активність ПСЖ у фінальні хвилини, захист гостей тримав оборону до фінального свистка.

Таким чином, ФК Париж сенсаційно пройшов до наступного раунду Кубка Франції, а ПСЖ, володар минулого розіграшу, залишає турнір значно раніше очікуваного.

ПСЖ — ФК Париж* 0:1

Гол: Іконе, 74