"Матрацники" майже зняли питання щодо путівки до чвертьфіналу ЛЧ — "шпорам" допоможе лише домашнє диво.
Атлетіко - Тоттенгем, Getty Images
10 березня 2026, 23:59
Атлетіко Мадрид - Тоттенгем 5:2
Голи: Льоренте, 6, Грізманн, 14, Альварес, 16, 55, Ле Норман, 22 - Порро, 26, Соланке, 76
Атлетіко Мадрид: Облак — Пубіль, Ле Норман, Ганцко, Руджері — Сімеоне, Льоренте (Барріос, 69), Кардосо, Лукман (Серлот, 69) — Альварес (Гонсалес, 73), Грізманн (Коке, 81)
Тоттенгем: Кінські (Вікаріо, 17) — Ромеро, Дансо, ван де Вен — Порро, Сарр, Грей, Спенс (Сімонс, 83) — Коло Муані (Соланке, 46), Рішарлісон (Палінья, 68), Тель (Галлагер, 46)
Попередження: Спенс, Рішарлісон, Грей, Дансо, Ромеро