Ліга чемпіонів

Наставник "вершкових" поділився своїми думками перед грою з Манчестер Сіті.

Головний тренер мадридського Реалу Альваро Арбелоа прокоментував матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Це буде матч непросто проти сильного суперника, з чудовими гравцями та чудовим тренером. Це буде дуже захоплюючий матч, на який з нетерпінням чекають вболівальники. Ми дуже вмотивовані. Ви всі знаєте, наскільки особливою є Ліга чемпіонів для всіх нас, і з таким настроєм, таким бажанням та таким ентузіазмом ми хочемо зіграти цей матч.

Нам доведеться дивитися за всіма гравцями суперника, тому що всі вони дуже якісні. Це команда з безліччю індивідуальних талантів, але вони також вміють чудово грати як єдине ціле. У них дуже чітке бачення гри, і вони працюють із Гвардіолою вже сім чи вісім років. Вони чудово знають один одного і можуть грати із заплющеними очима. Це матч, в якому нам потрібно бути дуже зосередженими, робити все добре, захищатися, знати, як атакувати, використовуючи стандартні положення… Кожна секунда та деталь мають вирішальне значення, але ми впевнені в собі, підготовлені і з нетерпінням чекаємо на цю гру.

Якщо я раніше казав, що Реал Мадрид завжди є фаворитом, то я так і думаю. Ми — Реал Мадрид, і ми ніколи не відчуваємо себе нижче за будь-кого. Не має значення, які обставини чи з ким ми зустрічаємося. Ми — Реал, і ми не повинні почуватися нижче за будь-кого. У нас є суперник, чий статус нам відомий — клуб, гравці, тренер, які два роки тому стали переможцями турніру. Щоразу, коли ми зустрічалися з ними, це було складно, але ми підійдемо до цього з великим ентузіазмом і подивимося їм у вічі.

Мбаппе? Кіліану набагато краще. Як я вже говорив в останні кілька тижнів, потрібно жити одним днем ​​і дивитися, як він відновлюється. Весь цей тиждень був дуже позитивним. Йому стає краще з кожним днем, і ми сподіваємось на його швидке повернення", — наводить слова Арбелоа прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті відбудеться завтра, 11 березня, о 22:00.