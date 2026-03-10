Команда Венсана Компані була безжальною на полі суперників.
10 березня 2026, 23:57
Аталанта — Баварія 1:6
Голи: Станішич, 12, Олісе, 22, 64, Гнабрі, 25, Джексон, 52 — Пашалич, 90+3
Аталанта: Карнезеккі — Дзаппакоста, Гін, Колашинац (Муса, 55), Бернасконі — Сулемана (Самарджич, 73), де Рон, Пашалич, Залевські (Аханор, 55) — Крстович, Скамакка (Джимсіті, 46).
Баварія: Урбіг — Станішич (Геррейру, 86), Упамекано, Та, Лаймер (Девіс, 46, Бішоф, 71) — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі (Мусіала, 46), Діас — Джексон.
Попередження: Муса — Лаймер, Олісе, Кімміх