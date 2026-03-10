Німеччина

Клуби ведуть переговори щодо трансферу півзахисника Боруссії Менхенгладбах.

РБ Лейпциг продовжує працювати над трансфером півзахисника Боруссії Менхенгладбах Рокко Райца.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, 23-річний футболіст уже досяг домовленості з "биками" щодо особистого контракту.

За інформацією джерела, сторони погодили угоду, яка буде розрахована до 2031 року. Наразі клуби перебувають у стадії прямих переговорів щодо фінансових умов можливого переходу.

Контракт Райца з Боруссією Менхенгладбах містить клаусулу викупу в розмірі близько 25 мільйонів євро. Однак, як зазначається, усі сторони вважають цю суму завищеною, тому ведуться переговори про трансфер на інших умовах.

Очікується, що реальна сума угоди може скласти близько 20 мільйонів євро, що, на думку учасників переговорів, більш відповідає ринковій вартості гравця. Спортивний директор Боруссії Менхенгладбах Рувен Шредер, за даними джерела, має намір наполягати саме на такій сумі гарантованої компенсації.

РБ Лейпциг розглядає Райца як одного з ключових кандидатів для підсилення середньої лінії команди у найближчій перспективі. У цьому сезоні він провів 27 матчів та віддав 2 результативні передачі.