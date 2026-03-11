Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Челсі зустрінеться з ПСЖ.

Перший поєдинок відбудеться в середу, 11 березня, на Парк де Пренс у Парижі, Франція. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.82. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.94.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "ПСЖ заб'є в обох таймах", представлений показником 2.50.

Коефіцієнтом 2.24 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Усмана Дембеле, тоді як потенційний гол Жуана Педро — 3.17.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога ПСЖ і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.36.

Слідкуйте за матчем ПСЖ — Челсі на Football.ua.