Ліга чемпіонів

Наставник "синіх" поділився своїми думками перед грою з ПСЖ.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"З моменту мого приходу в команду неодноразово зазначалося, наскільки я впевнений у собі як особистість, але зараз я ще більш впевнений у собі та своїй команді. Я зміг краще дізнатися гравців, а вони — мене, мої вимоги та наш стиль гри. Думаю, це вдале поєднання. Я говорю не тільки про минулі ігри, я говорю про те, чого ми хочемо досягти в довгостроковій перспективі. Через два з половиною місяці я почуваюся навіть впевненіше, ніж колись прийшов у команду. Це заслуга гравців і те, що вони мені дали за цей час.

ПСЖ – команда світового рівня і було б божевіллям говорити інакше. У них гравці та тренер світового класу, але такі гравці є й у нас. Потрібно пам'ятати, що це протистояння із двох матчів, а отже, нам потрібна дисципліна.

Страсбур завжди буде у моєму серці. Я провів у Франції неймовірний час і отримав чудовий досвід. То справді був фантастичний період. Не очікував повернутись так швидко. Я хочу створити ще більше добрих спогадів. Хочу насолодитися цим моментом, але для цього нам потрібно виграти матч", — наводить слова Росеньйора прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Челсі відбудеться завтра, 11 березня, о 22:00.