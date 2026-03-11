Ліга чемпіонів

Луїс Енріке розглядає тактичну зміну перед першим матчем 1/8 Ліги чемпіонів.

Нападник ПСЖ Дезіре Дуе може вийти на поле в незвичній ролі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться 11 березня. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, головний тренер парижан Луїс Енріке розглядає варіант із використанням 20-річного футболіста в центрі поля. Очікується, що така тактична схема допоможе ПСЖ краще протистояти інтенсивній грі англійської команди, яка активно використовує фланги.

Іспанський наставник може зробити ставку на систему з чотирма центральними півзахисниками, щоб створити більшу щільність у середині поля та додатково перекрити флангові зони. Такий підхід також розглядається як спосіб нейтралізувати тактичні ідеї наставника Челсі Ліама Росеньйора.

Як зазначає джерело, це рішення не стане чимось принципово новим для французького клубу. Раніше Луїс Енріке вже використовував Дезіре Дуе в центрі поля, тому футболіст має незначний досвід гри на цій позиції.