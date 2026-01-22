Франція

Парижани націлилися на Майкла Олісе, проте мюнхенський клуб не поспішає відпускати свого лідера.

Півзахисник Баварії Майкл Олісе потрапив у сферу інтересів ПСЖ. За інформацією інсайдера Екрема Конура, французький гранд готовий запропонувати за вінгера 100 мільйонів євро під час літнього трансферного вікна.

Попри таку солідну пропозицію, Баварія не планує розставатися з гравцем. Керівництво мюнхенців уже готує для француза новий покращений контракт, щоб утримати його в команді.

Олісе перейшов до мюнхенського клубу з Крістал Пелес у 2024 році за 53 мільйони євро. Його чинна угода розрахована до літа 2029 року.

У поточному сезоні вінгер демонструє феноменальну форму: у 29 матчах він забив 13 голів та віддав 21 результативну передачу. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 130 мільйонів євро.

