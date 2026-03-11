Ліга чемпіонів

Наставник лондонців розповів про очікування перед першою грою 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баєра.

Головний тренер Мікель Артета вважає, що Арсенал вже закріпився серед еліти європейського футболу, однак тепер команда повинна підтвердити це результатами у плейоф Ліга чемпіонів УЄФА.

Лондонський клуб третій сезон поспіль пробився до 1/8 фіналу турніру. Цього разу Арсенал зробив це максимально впевнено — команда виграла всі вісім матчів на основному етапі, встановивши новий клубний рекорд.

"Я вважаю, що ми повинні бути серед команд на пізніх стадіях турніру, але у футболі це потрібно доводити на полі. У Лізі чемпіонів усе вирішують конкретні моменти в конкретний день, і потрібно бути кращими за суперника", — заявив Артета на передматчевій пресконференції.

Тренер підкреслив, що його команда стала значно досвідченішою у цьому турнірі:

"Коли я тільки прийшов до клубу, багато гравців взагалі не мали досвіду виступів у Лізі чемпіонів. Зараз вони значно краще розуміють ці змагання. Але тепер ми повинні це показати", — додав він.

За словами наставника, плейоф — це етап, де будь-яка помилка може коштувати надто дорого:

"Ми починаємо частину сезону, де кожна гра може стати вирішальною. Немає простору для маневру. Нас чекає дуже складне протистояння проти справді сильної команди", — зазначив Артета.

До завершення сезону залишається близько двох місяців, і Арсенал усе ще має шанс поборотися одразу за кілька трофеїв. Водночас тренер закликає команду не дивитися далеко вперед:

"Єдине, що потрібно робити — рухатися від гри до гри. Наше завдання завтра — бути кращими за суперника і заслужити право на перемогу", — підсумував Артета.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Баєром та Арсеналом відбудеться у Леверкузені, 11 березня о 19:45.