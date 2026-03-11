Іспанія

Ексзірка Челсі та мадридського клубу в захваті від майстерності Каріма Бензема.

Знаменитий у минулому бельгійський футболіст Еден Азар визначився з найкращим партнером по команді у своїй кар'єрі. Вибір колишнього вінгера припав на французького нападника Каріма Бензема.

Слова Азара наводить видання The Touchline:

"Найкращий гравець, з яким я грав? Карім Бензема. І в матчах, і на тренуваннях він демонстрував надзвичайно високий рівень. Я виходив із ним на поле і казав собі: "Вау". Він показував справжнє футбольне мистецтво — грати з Карімом було чудово".

Карім Бензема захищав кольори "вершкових" у період з 2009 по 2023 рік. За цей час француз провів 648 поєдинків, у яких відзначився 354 голами та 156 результативними передачами. Наразі 38-річний володар Золотого м'яча виступає за Аль-Хіляль.

Нагадаємо, сам Еден Азар оголосив про завершення професійної кар'єри у 32 роки.

Раніше Азар назвав Моурінью найкращим тренером у своїй кар’єрі.