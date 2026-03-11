Ліга чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті розповів про готовність команди до першого матчу Ліги чемпіонів у Мадриді.

Головний тренер Хосеп Гвардіола заявив, що його команда підходить до протистояння з Реал Мадрид у значно кращому стані, ніж під час минулорічної зустрічі у плейоф Ліга чемпіонів УЄФА.

Наставник Манчестер Сіті нагадав, що тоді англійський клуб зазнав поразки з рахунком 1:3, пропустивши три м’ячі вже протягом першої години гри. За словами Гвардіоли, нині ситуація значно інша:

"Ми однозначно прибуваємо у кращій формі. У нас є склад, і минулого сезону ми відчували втому через малу кількість доступних гравців", — зазначив іспанський фахівець.

Попри те, що цього сезону Манчестер Сіті вже перемагав Реал Мадрид на виїзді з рахунком 2:1, тренер підкреслив, що матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу завжди залишається серйозним випробуванням.

"Якщо ти не можеш впоратися з атмосферою на Бернабеу, Енфілді, Емірейтс, Олд Траффорд, стадіоні Парі Сен-Жермен чи на Камп Ноу — доведеться з цим жити. Це частина футболу", — сказав Гвардіола.

Тренер наголосив, що його команда має залишатися вірною своїй ігровій ідентичності:

"Ви повинні подивитися супернику в очі та сказати: “Ось хто ми є”. Лише так можна заслужити шанс пройти далі", — додав він.

Гвардіола також зазначив, що участь у стадії плейоф Ліги чемпіонів є підтвердженням статусу клубу:

"Я волів би бути тут, ніж не бути. Це означає, що ми залишаємося серед еліти європейського футболу", — підсумував наставник.

Перший матч протистояння між Реал Мадрид та Манчестер Сіті відбудеться у Мадриді, 11 березня о 22:00.