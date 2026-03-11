Італія

Форвард Мілана провів перше тренування після важкої травми, яку він отримав ще восени.

Центральний нападник Мілана Сантьяго Хіменес невдовзі зможе допомогти своїй команді. У вівторок мексиканець провів перше тренування після тривалої паузи.

Нагадаємо, що Хіменес отримав пошкодження щиколотки наприкінці жовтня, через що був змушений перенести операцію. Найближчими днями медичний штаб "россонері" оцінить стан гравця та ухвалить рішення щодо його готовності до поєдинку проти Лаціо.

У сезоні-2025/26 24-річний футболіст відіграв 11 матчів, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами. Контракт форварда з італійським клубом розрахований до червня 2029 року. Наразі Мілан посідає другу сходинку в турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Еступіньян може відправитися в оренду в Болонью.