Ліга чемпіонів

Наставник норвезького клубу відзначає схожість стилю суперника та наголошує на унікальності своєї команди.

Норвезький клуб Буде/Глімт готується до історичного вечора, коли на домашньому стадіоні прийматиме Спортінг у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ми трохи живемо мрією. Але важливо, щоб це не залишалося лише мрією. Ми повинні бачити реальність і з нетерпінням чекати матчу проти дуже хорошої команди", — зазначив Кнутсен.

За словами наставника, його команда уважно вивчала суперника в останні тижні:

"Ми багато дивилися Спортінг. Це дуже хороша команда як у командному плані, так і індивідуально", — пояснив тренер.

Кнутсен підкреслив, що португальський клуб має чимало сильних сторін — від сміливої гри в атаці до високої інтенсивності та командної організації. На його думку, у стилі гри суперника навіть є певна схожість із Буде-Глімт:

"Вони дуже згуртовані, багато працюють один для одного і сміливо діють на полі. У певному сенсі вони навіть трохи схожі на нас", — додав він.

Попри силу суперника, тренер наголошує, що його команда повинна залишатися вірною власному стилю:

"Можливо, саме в цьому наша сила. Ми намагаємося розвиватися і досягати успіху своїм шляхом. Думаю, це одна з головних причин, чому ми зараз тут", — сказав Кнутсен.

Водночас наставник намагається стримувати надмірний оптимізм навколо матчу:

"Я радий, що люди оптимістично налаштовані щодо Глімта, але, можливо, це тому, що вони не дуже добре знають нашого суперника. Це буде дуже складна гра", — зазначив він.

Попри це, у норвезькому клубі вірять у власні можливості:

"Ми вважаємо себе конкурентоспроможними. Але на цьому рівні потрібно показати дуже сильну гру", — підсумував тренер.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Буде/Глімтом та Спортінгом відбудеться у Норвегії, 11 березня о 22:00.