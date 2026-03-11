Ліга чемпіонів

Форвард Баварії прокоментував розгром Аталанти.

Мюнхенська Баварія напередодні обіграла бергамаську Аталанту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аталанта — Баварія 1:6 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Серж Гнабрі прокоментував виступ власної команди.

"Безумовно, ми дуже раді, що зробили таку заяву на виїзді. Я думаю, що, окрім однієї чи двох травм, які виникли через природні процеси в організмі наших гравців, це був ідеальний вечір.

Я маю на увазі, що ми були дуже активними протягом усієї гри, виконали багато роботи усюди та дуже ускладнили супернику боротьбу за результат.

Ми знаємо, що попереду у нас домашня гра, і ми не хотіли залишати ніяких відкритих питань. Хоча, мабуть, ми й не очікували забити шість голів такому супернику. Але, як я вже казав, це була дуже хороша гра з нашого боку", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь між Баварією і Аталантою відбудеться 18 березня на Альянц Арені.