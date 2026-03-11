Ліга чемпіонів

Форвард Атлетіко полюбляє забивати у престижному турнірі.

Мадридський Атлетіко напередодні обіграв лондонський Тоттенгем у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Атлетіко Мадрид — Тоттенгем 5:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Другий гол у цій зустрічі опинився на рахунку французького нападника "матрацників" Антуана Грізманна.

Таким чином 34-річний виконавець продовжив свою результативну серію в найбільш престижному клубному турнірі Старого Світу, яка тепер триває 13 років.

За цей час "маленький принц" відзначився 44 голами в Лізі чемпіонів.

2014 — 2, 2015 — 4, 2016 — 6, 2017 — 5, 2018 — 4 ( усі — Атлетіко), 2019 — 1, 2020 — 3 (обидва — Барселона), 2021 — 4, 2022 — 1, 2023 — 5, 2024 — 5, 2025 — 3, 2026 — 1 (усі — Атлетіко).

Також цей м’яч дозволив Грізманну обігнати Неймара в рейтингу бомбардирів турніру, і тепер француз посідає 16 місце разом із Дідьє Дрогба, у якого також 44 голи на рахунку. Лідером є Кріштіану Роналду (140 голів)

Матч-відповідь між Тоттенгемом і Атлетіко відбудеться 18 березня на Тоттенгем Готспур Стедіум.