Французький вінгер заявив, що переговори ведуться без його безпосередньої участі.

Нападник ПСЖ Усман Дембеле прокоментував ситуацію навколо свого контракту напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі.

Футболіст дав зрозуміти, що не бачить перешкод для продовження співпраці з паризьким клубом, однак підкреслив, що ключові рішення ухвалюються без нього.

"Немає причин не продовжувати контракт, але рішення ухвалюю не я. Обговорення мого контракту відбувається між клубом та моїм агентом. Я не беру участі в цьому від початку своєї кар'єри", — заявив Дембеле в коментарі RMC Sport.

У поточному сезоні 27-річний вінгер провів 27 матчів на клубному рівні, в яких забив 12 м’ячів і віддав 7 результативних передач.

Чинна угода Дембеле з ПСЖ розрахована до літа 2028 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, оцінюється приблизно у 100 мільйонів євро.

