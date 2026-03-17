Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Челсі — ПСЖ, Getty Images
17 березня 2026, 00:30
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Челсі зустрінеться з ПСЖ (перший матч — 2:5).
Другий поєдинок відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.01. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.52.
Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 8.80, а французів — в 1.08.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Челсі: -0,25", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 2.34 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жуана Педро.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.19.
