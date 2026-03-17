Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Челсі зустрінеться з ПСЖ (перший матч — 2:5).

Другий поєдинок відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ліама Росеньйора. Так, на перемогу Челсі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.09, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 3.01. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.52.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 8.80, а французів — в 1.08.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Челсі: -0,25", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 2.34 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Жуана Педро.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.19.

Слідкуйте за матчем Челсі — ПСЖ на Football.ua.