Football.ua представляє прев'ю другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 17 березня та розпочнеться о 22:00.

ЧЕЛСІ — ПСЖ

ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ СТЕМФОРД БРАДЖ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У вівторок, 17 березня, на стадіоні Стемфорд Брідж відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому Челсі прийматиме Парі Сен-Жермен. Після першої зустрічі значну перевагу має французький клуб — тиждень тому парижани перемогли з рахунком 5:2.

У Парижі лондонці двічі відігравалися та трималися у грі, однак у заключній частині матчу не змогли зупинити атакувальний натиск суперника. Вирішальним моментом стала поява на полі Хвічі Кварацхелії у другому таймі. Грузинський вінгер спочатку асистував Вітіньї, а згодом сам оформив дубль, фактично вирішивши долю протистояння.

Тепер Челсі необхідно здійснити складний камбек, адже клуб рідко опиняється у подібних ситуаціях. Востаннє лондонці програвали перший матч єврокубкового протистояння з різницею у три м’ячі ще у сезоні-1994/95 проти Сарагоси в Кубку володарів кубків, і тоді перемога у другій грі не допомогла пройти далі.

До того ж форма команди останнім часом не виглядає стабільною. У п’яти останніх матчах у всіх турнірах Челсі зазнав трьох поразок, а минулими вихідними команда поступилася Ньюкаслу у Прем’єр-лізі з рахунком 0:1.

ПСЖ, навпаки, підходить до поєдинку у хорошому настрої. Команда Луїса Енріке зробила серйозний крок до чвертьфіналу та прагне продовжити захист титулу. Після перемоги у першій грі парижани отримали додатковий час на відновлення, адже не проводили матч чемпіонату Франції на вихідних.

Французький клуб демонструє потужну гру в атаці. У першому матчі результативними діями відзначилися одразу кілька лідерів — Кварацхелія, Вітінья, Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Бредлі Барколя. Така різноманітність у нападі робить парижан надзвичайно небезпечними навіть у виїзних матчах.

У складі Челсі під питанням участь голкіпера Філіпа Йоргенсена через проблеми з пахом. Точно не зіграють Леві Колвілл, який продовжує відновлення після травми коліна. Водночас Педру Нету поки може взяти участь у матчі, попри дисциплінарне розслідування УЄФА після інциденту з болбоєм у першій грі.

У ПСЖ кадрова ситуація значно спокійніша. Очікується, що Луїс Енріке привезе до Лондона практично той самий склад, який здобув перемогу у Парижі. Поза грою залишаються лише Фабіан Руїс і молодий вінгер Кентен Нджанту.

Ймовірні склади команд

Челсі: Санчес — Густо, Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер, Фернандес, Нету — Педру.

ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дембеле, Барколя.

ПОТОЧНА ФОРМА

Попри складну ситуацію, Челсі спробує нав’язати агресивний футбол та швидко скоротити відставання. Однак оборона лондонців вже не раз давала збій, а атакувальна лінія ПСЖ перебуває у чудовій формі, тому парижани залишаються фаворитами на вихід до чвертьфіналу.