Велика втрата для лондонців.

Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ (перший матч 2:5).

"Якщо подивитися на гру у відриві від контексту та на рахунок, то дуже сильні гравці покарали нас за наші власні помилки. У минулому нас вже карали за подібні моменти.

Завтра ми не можемо припускатися помилок. Ми повинні пам'ятати, що Парі Сен-Жермен не просто так є чинним переможцем Ліги чемпіонів, але ми знаємо, що можемо скласти їм конкуренцію.

На жаль, завтра не зіграє наш капітан — Ріс Джеймс. У нього травма", — заявив Росеньйор.

Матч-відповіді між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.