Велика втрата для лондонців.
16 березня 2026, 20:24
Головний тренер лондонського Челсі Ліам Росеньйор висловився напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ (перший матч 2:5).
"Якщо подивитися на гру у відриві від контексту та на рахунок, то дуже сильні гравці покарали нас за наші власні помилки. У минулому нас вже карали за подібні моменти.
Завтра ми не можемо припускатися помилок. Ми повинні пам'ятати, що Парі Сен-Жермен не просто так є чинним переможцем Ліги чемпіонів, але ми знаємо, що можемо скласти їм конкуренцію.
На жаль, завтра не зіграє наш капітан — Ріс Джеймс. У нього травма", — заявив Росеньйор.
Матч-відповіді між Челсі та ПСЖ відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.