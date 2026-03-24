Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Футболіст каталонської Барселони Руні Барджі поділився очікуваннями від поєдинку плейоф кваліфікації ЧС-2026, у якому його збірна зіграє проти України. Його слова передає Sweden Herald.

Швед заявив, що прагне потрапити на світову першість і готовий зробити все можливе для перемоги, навіть за потреби стати у ворота:

"Якщо потрібно, я буду у воротах. Без проблем. Я надзвичайно схвильований. Здається, що всі схвильовані. Чи вважаю я матч проти України найважливішим у своїй кар'єрі? Не знаю. Хоча я зіграв багато важливих ігор. Для мене це, очевидно, теж дуже важливий поєдинок. Я вдячний за те, що ми отримали шанс кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Я вже досить давно чекаю на зустріч зі збірною України. У нас є ідеї, але ми не мали часу їх досконало потренувати. Нам доведеться зіграти важливий матч. Це нормально. Україна – це непоганий суперник. Ми поважаємо цю команду, проте віримо в себе", – сказав Барджі.

У поточному сезоні шведський вінгер провів 22 матчі за Барселону, забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Поєдинок Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Для виходу на ЧС-2026 шведській команді потрібно перемогти в цьому матчі, а потім здолати переможця пари Польща – Албанія.