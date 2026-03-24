Вінгер Марселя Мейсон Грінвуд отримав травму чотириголового м’яза лівого стегна.

Французький клуб не розкриває точних термінів відновлення футболіста. Стан гравця оцінюватимуть щодня, а його повернення на поле залежатиме від динаміки відновлення у найближчі дні.

У поточному сезоні Грінвуд провів 39 матчів за Марсель у всіх турнірах, у яких забив 25 голів та віддав 4 результативні передачі, ставши одним із лідерів команди.

Наразі Марсель посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1. У наступному матчі команда зустрінеться проти Монако 5 квітня.