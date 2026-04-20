Керманич парижан пояснив причини домашнього фіаско у матчі з Ліоном та відзначив, що боротьба за чемпіонство у Лізі 1 загострилася до межі.

ПСЖ несподівано поступився Ліону в домашньому поєдинку французької Ліги 1 із рахунком 1:2. Гості приголомшили господарів, забивши два швидкі м'ячі вже до 18-ї хвилини зустрічі. Парижани мали шанс скоротити відставання, проте Гонсалу Рамуш не зміг реалізувати пенальті. Лише на 94-й хвилині "червоно-сині" відіграли один гол, але на більше часу не вистачило.

"Ви хотіли інтриги в чемпіонаті? Ось вона. Важко чогось досягти, коли домінуєш, але пропускаєш два швидкі голи. Ми пробили 23 рази, проте забили лише останнім ударом, також був незабитий пенальті. Усе це вирішило результат.

Варто віддати належне Ліону, у якого якісні гравці та хороший тренер. Наш суперник гідно провів матч. Потрібно змиритися і йти далі — нам доведеться грати кожні три дні", — заявив Луїс Енріке.

Після цієї невдачі ПСЖ лише на одне очко випереджає Ланс, який посідає другу сходинку, хоча парижани все ще мають один матч у запасі.