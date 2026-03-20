Ліга Європи

Французи вилетіли з Ліги Європи.

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека висловився після поразки від іспанської Сельти (0:2) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Грати так довго з десятьма гравцями дуже важко, особливо проти такої команди, як Сельта. У першому таймі було складно контролювати простір між центральним та крайнім захисниками, оскільки вони розмістили багато гравців між лініями.

Сельта не створила багато явних моментів, але загалом сценарій для нас був складним.

Ми знали, що Сельта буде тиснути. Спершу нам було важко увійти в гру, бо вони створювали багато ситуацій 2 в 1 під час пресингу. Але з Яремчуком, як орієнтиром, ми змогли грати між лініями, і команда знайшла більше стабільності", — заявив Фонсека.

У поточному сезоні Роман Яремчук відіграв за Ліон вісім матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.