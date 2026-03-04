Іспанія

Капітан "матрацників" захоплений грою півзахисника Барселони після напруженого протистояння у Кубку Іспанії.

Півзахисник Атлетіко Коке високо оцінив майстерність хавбека Барселони Педрі. Попри поразку в матчі-відповіді (0:3), мадридці пройшли до фіналу турніру завдяки розгромній перемозі в першій грі (4:0).

Ділячись враженнями від гри суперника, Коке не шкодував компліментів:

"Барселона — чудова команда, де молодь просто літає по полю. Якщо Педрі й не найкращий у світі, то точно один із найкращих. Він — машина. Нам дуже пощастило, що він іспанець. Це справжнє теперішнє та майбутнє нашої країни. Педрі принесе багато радості Барселоні та національній збірній. Окрім того, що він видатний футболіст, він ще й чудова людина".

Також капітан мадридців зазначив, що грати на Камп Ноу під тиском уболівальників було непросто, проте Атлетіко зміг вистояти. Коке додав, що ця поразка, яка за сумою двох матчів вивела його команду у фінал, стала для нього чи не найприємнішою у кар'єрі.