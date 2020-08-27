Германия

Читатель Football.ua Роман Котляр — о том, как Бавария добилась своего очередного достижения.

Мюнхенская Бавария во второй раз в своей истории сумела завоевать "требл", одолев ПСЖ в напряженном финале Лиги Чемпионов. После решающего матча в Лиссабоне "Звезда Юга" сумела не только сравняться с Ливерпулем по количеству "ушастых кубков" (по шесть), но и повторить достижение Барселоны, которая дважды завоевывала "золотой хет-трик" — в 2009 и 2015 годах. А каков был путь Мюнхена к этому уникальному достижению? Давайте вспоминать.

2 ноября 2019 года. Финальный свисток Маркуса Шмидта стал настоящей симфонией для многочисленных поклонников на стадионе Коммерцбанк Арена во Франкфурте, но только не для приезжих гостей. В этот студеный осенний вечер Айнтрахт разбил в щепки погружающуюся в торф Баварию Нико Ковача с унизительным счётом 5:1. Роковая свинья, подложенная экс-наставнику франкфуртских "орлов" от его некогда родного клуба, стала лебединой песней хорватского специалиста в Мюнхене.

Стеклянному взгляду Ковачу, который уже мысленно смирился с неминуемой отставкой, вторил его ассистент Ханс-Дитер Флик, который вскоре будет призван стать временной тренерской опцией руководства клуба. Вряд ли в тот ноябрьский вечер немецкий коуч мог предположить, что летом он, уже без приставки "и.о.", приведёт баварцев к победе во всех возможных турнирах.

Кто же такой этот загадочный наставник?

К моменту назначения главным тренером, Ханси Флик больше 14 лет не имел самостоятельного опыта работы. Да и то, в его послужном списке числился лишь заштатный Бамменталь, да пять лет в Хоффенхайме, который в 2000-2005 годах выступал на периферии немецкого футбола. Тем не менее, плодотворная работа бок о бок с Йоахимом Левом в сборной Германии явно не прошла даром. "Манншафт", во время работы тандема двух наставников, добился потрясающих результатов. Помимо двух полуфиналов на ЧМ-2010 и Евро-2012, а также проигранного Испании финала Евро-2008, немцы триумфально прошли по дистанции бразильского мундиаля в 2014 году и взяли заветное золото. Роль Флика в итоговом успехе нельзя недооценивать, так как именно он был связующим звеном между командой и тренерским штабом, частенько выступая для игроков психологом. Несмотря на важнейшие функции в команде, нынешний рулевой Баварии всегда оставался скромным, никогда не делал громких заявлений и старался находится в тени. Это его цитата для газеты Frankfurter Allgemeine в 2008 году: "Это здорово, что никто точно не знает, чем именно я занимаюсь в сборной. Я вовсе не тот, кто стремится всегда быть на первом плане".

Вклад Ханси Флика в успехи национальной сборной был огромен. К примеру, перед победным Чемпионатом мира именно он посоветовал Леву сделать особый акцент на стандарты, которые сыграли огромную роль в итоговом успехе. Достаточно вспомнить первый гол в легендарном полуфинале с Бразилией в исполнении Томаса Мюллера или победный мяч Матса Хуммельса в ворота французов в четвертьфинале.

Флик далеко не чужой человек для Баварии. В конце прошлого века он успел отыграть более сотни матчей в красной футболке и четырежды выиграть Бундеслигу, попутно прихватив Кубок Германии в 1986 году. Тем не менее, суперзвездой он никогда не был, да и карьеру закончил рано — в 28 лет после тяжелой травмы колена (уже во время выступлений за Кельн), но то был не финальный аккорд Флика в Мюнхене. Прошлым летом его захотел видеть в своем тренерском штабе Нико Ковач, который и инициировал возвращение коуча к некогда родным пенатам. Так что хейтерам стоило бы поблагодарить хорвата. Кто знает, как развивались события в клубе, если бы не то судьбоносное решение.

Первые успехи и первые ошибки

Новому наставнику необходимо было доказать свою профпригодность уже в первых двух поединках против Олимпиакоса в Лиге Чемпионов и дортмундской Боруссии в чемпионате. И результат превзошел все ожидания! Уже в поединке с греками (2:0) были видны очертания той самой будущей баварской машины, о чем красноречиво свидетельствует статистика. Мюнхенцы ничего не дали сделать крепкой команде Педро Мартинса, нанеся 27 ударов по воротам и попросту смяв соперника тотальным прессингом на всех участках поля, что отчётливо видно на тепловой карте ниже.

Но особую роль в укреплении доверия к Флику со стороны тренерского штаба и руководства стала домашняя победа над Боруссией. Можно списать этот успех на Альянц-Арене у Дортмунда в последние годы, но Бавария, как и в поединке с Олимпиакосом, не дала разбежаться своим главным конкурентам в чемпионате, позволив "шмелям" нанести лишь 3 удара по воротам.

Уверенную поступь мюнхенцев слегка приостановили два поражения от леверкузенского Байера и гладбахской Боруссии на стыке ноября и декабря, но даже там можно говорить скорее о невезении одних и удачном стечении обстоятельств у других. Тем не менее, те матчи подкинули достаточно пищи для размышлений немецкому наставнику, который учел свои ошибки.

В поединке с "аптекарями" вскрылся главный изъян Баварии Флика — высокая линия защиты, которая становится уязвимой при быстрых контратаках соперников. Оба пропущенных Баварией мяча в той встрече были забиты в молниеносных, скоростных выпадах леверкузенцев. В эпизоде с первым взятием ворот, после потери мяча Альфонсо Дэвисом на фланге, команде Петера Боша хватило чуть меньше десяти секунд для того, чтобы в три передачи вывести Леона Бэйли на ударную позицию.

Во втором эпизоде все происходило похожим образом. Обратите внимание на расположение защитной линии мюнхенцев в момент, когда Кевин Фолланд готовится отдать передачу на всё того же Бэйли по левому флангу.

Вот таким образом две контратаки соперника привели к итоговому поражению, которое не совсем вытекало из логики игры. Бавария тотально превзошла Байер по владению мячом (75% против 25%) и более чем трехкратно (!) по передачам (708 против 241), но большинство из них были "стерильными" и разыгрывались в средней трети поля.

В поединке с Гладбахом свою роль сыграли стандарты в исполнении "жеребцов". Здесь уже не было столь всеобъемлющей доминации "Звезды Юга" во многих ключевых компонентах игры. Бавария вновь превзошла команду Марко Розе по владению (62% на 38%), имела хорошие моменты, но Боруссия взяла свое за счет грамотного, компактного и внимательного построения игры, то бишь дисциплины (характерным сталь показатель выносов мяча — 24 из 26-ти у Гладбаха в матче пришлись на свою штрафную площадь).

Ханси Флик сделал выводы из этих неудач, и до конца сезона Бавария не потерпела ни единого поражения, с каждым матчем лишь совершенствуя свою игру!

Героев нужно знать в лицо

Новый наставник вдохнул вторую жизнь в, казалось бы, безнадежно списанных при Коваче Жерома Боатенга и Томаса Мюллера, чем серьезно заставил Йоахима Лева усомнится в его решении о отстранении данных игроков от выступлений за сборную. Мюллер так и вовсе провел чуть ли не лучший сезон в карьере, попутно побив уникальный рекорд Кевина де Брюйне по ассистам в одном сезоне Бундеслиги (21). Кроме того, под руководством Флика огромный индивидуальный скачок сделал юный Альфонсо Дэвис, который попросту разорвал левую бровку и удивил весь мир своими скоростными рывками. Заметно прибавили и другие игроки. Фантастический сезон выдали Серж Гнабри и Роберт Левандовски, о котором уже достаточно сказано и без меня.

Стандартной расстановкой Баварии при Флике были 4-2-3-1 с частенько подключавшимися в атаку крайними защитниками в лице Дэвиса и Павара. Наставник успел попробовать даже вариант построения защитной линии, состоящей целиком из номинальных фланговых фулбэков в лице Алабы, Дэвиса, Павара и Киммиха. Намерено упускаю Никласа Зюле и вечно травмированного Лукаса Эрнандеса, которые откровенно проигрывали конкуренцию вышеупомянутой четеёрке в сезоне. Экс-игрока Атлетико и вовсе стоит именовать чуть ли не главным разочарованием сезона. Все-таки от самого дорогого трансфера в истории Баварии ожидали немного большего, но у него еще есть время опровергнуть этот тезис.

Отдельно хочу сказать пару слов о теневом герое и скрытом лидере команды — Йосуа Киммихе, а также, возможно, будущем игроке Ливерпуля — Тиаго Алькантаре. Испанец частенько выполнял роль связующего звена между обороной и атакой. Тиаго – лидер команды в Лиге чемпионов по передачам под давлением (148), а в Бундеслиге по этому показателю он уступает лишь Киммиху (334 против 429). Эта способность Алькантары была очень кстати в виду высоко играющей защиты и подключений Павара с Дэвисом, а также Мюллера в пару к Левандовски. Кроме того, воспитанник Барселоны также является лидером команды по проникающим передачам в ЛЧ (7). Лидер по этому компоненту в Бундеслиге — Киммих (13), который обошел, по идее, чаще участвующего в созидании Томаса Мюллера (10). Если вам недостаточно аргументов в пользу Йосуа как весьма недооцененного героя "роттен" в минувшем сезоне, вот вам ещё парочка фактов. Наследник Филипа Лама стал лидером команды по пробегу в Бундеслиге, а в главном еврокубке уступил пальму первенства лишь Филипе Коутиньо, который и провел меньше минут на поле. По количеству точных ударов по воротам соперников, Киммих стал лучшим после Левандовски. Ну и на десерт – именно его гол, по сути, официально похоронил интригу в чемпионской гонке и подарил мюнхенцам восьмую салатницу подряд.

Настал черёд сказать пару слов о главном бомбардире и лидере команды — Роберте Левандовски. В этом сезоне, даже переоцененный Коутиньо сумел неплохо проявить себя в нападении, что уже намекает на монструозность баварской атаки, но вклад польского снайпера в командные успехи попросту бесценен.

Рассмотрим триумфальный сезон в Лиге Чемпионов. Мюнхенцы 43 раза сумели поразить ворота оппонентов в минувшем розыгрыше турнира, а Левандовски поучаствовал в половине голов команды (15 голов и 6 ассистов)! Следом идет Гнабри, у которого 11 очков по системе "гол+пас" — (9+2). Поляк еще и лидер команды по ударам в среднем за игру (5,2). Кроме того, впервые в истории один футболист стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых он принимал участие.

Бавария мчится к треблу

У многих болельщиков и экспертов были большие сомнения в том, что мюнхенскому клубу удастся поддержать пиковую форму после коронавирусной паузы, но команда Флика посрамила всех скептиков. Оставшиеся матчи чемпионата были выиграны без единой потери очков, как и встречи в Кубке Германии. Национальными трофеями в Мюнхене уже никого не удивишь, поэтому всё внимание было приковано к выступлениям в Лиге Чемпионов.

Групповой этап был пройден на одном дыхании, а в плей-офф баварцы уверенно разобрались с Челси, Барселоной, Лионом и ПСЖ, став первой в истории ЛЧ командой, сумевшей пройти турнир без единой потери очков.

Квинтэссенцией стало избиение каталонцев в четвертьфинале, где прессинг Баварии предстал во всей красе. Альба, Месси, Суарес и компания выглядели статистами на фоне тотального доминирования немецкого клуба, который моментально включался в отбор при потере мяча и оказывал давление на оппонента на всех участках поля. Да, Барса не уступала мюнхенцам по владению и количеству передач, вот только Бавария была всюду, а Барселона зачастую даже не могла перейти центр поля.

- Слева тепловая карта Барселоны, справа — Баварии. На ней отчетливо видно, что пик активности игроков "сине-гранатовых" чаще приходился на собственную штрафную и центральную ось поля.

В равном финале против парижан свою роль сыграла непонятная смена тактической установки от Томаса Тухеля в начале второго тайма, когда тренер ПСЖ позволил баварцам провести мощный 15-минутный отрезок, вследствие которого был забит победный мяч Кингсли Комана. Но причина итоговой победы "Звезды Юга" не только в этом. Бавария попросту грамотно играла в прессинге, впрочем, как и всегда, а особо интересным показателем стали потери мяча у обеих команд. Мюнхенцы чаще всего теряли мяч в или около вражеской штрафной, в то время как у парижан больше всего потерь пришлись на фланги, то есть команда Ханси Флика более эффективно работала с мячом, если и совершая потери, то уже в финальной трети поля.

Вот таким образом от финального свистка во Франкфурте мы пришли к финальному свистку Даниэле Орсато в Лиссабоне, который, на этот раз, стал усладой для Баварии и подвёл черту под ярким и продуктивным сезоном в исполнении мюнхенского клуба. Отдельный респект "баварскому Зинедину Зидану" — Ханси Флику, который сталь восьмым специалистом, сумевшим взять Лигу чемпионов приняв клуб по ходу сезона. Сможете без подсказок назвать всех остальных?

Роман Котляр, читатель Football.ua

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