Німеччина

Football.ua пропонує свій список потенційних відкриттів серед гравців у цьому сезоні Бундесліги.

Сезон-2022/23 у Бундеслізі ось-ось розпочнеться поєдинком між Айнтрахтом та Баварією. Немає сумнівів, що він подарує нам багато нових імен. Хто з них засяє найяскравіше — покаже час. Ми ж вирішили поміркувати над тим, хто з гравців може здивувати нас нової кампанії.

Матіс Тель (Франція), Баварія

Баварія проводить цікаву трансферну кампанію, крапково посилюючи проблемні позиції.

Матіс Тель минулого сезону став наймолодшим гравцем в топ-5 лігах Європи (16 років), виступаючи у складі Ренна. За бретонців Тель провів лише 10 офіційних матчів, в яких не забив жодного разу. І це притому, що грає він на позиції нападника. Чому ж тоді Баварія не пошкодувала за нього 20 млн євро?

По-перше, вік. Телю в квітні виповнилося лише 17 років, тобто його кар'єра лише набирає обертів.

По-друге, Матіс є капітаном молодіжної збірної Франції, яка нещодавно виграла чемпіонат Європи — U-17. На самому турнірі "дев'ятка" "Ле Бле" вніс вагомий вклад у завоювання золотих медалей. Забивав Польщі та Болгарії (дубль) на груповому етапі, реалізував обидві спроби у післяматчевих серіях пенальті у чвертьфіналі (Німеччина) та півфіналі (Португалія).

Поки що важко однозначно сказати, як саме француза буде використовувати в Баварії Юліан Нагельсманн, але Тель точно додасть команді гнучкості та креативності. Він може зіграти не лише в якості форварда, але й вінгером на обох флангах.

Навряд чи Матіс буде мати багато ігрового часу у цьому сезоні, але тренер мюнхенців точно дасть йому можливість проявити себе у нападі, тож з цікавістю чекаємо на його дебют у червоній футболці.

Нуссаїр Мазрауї (Марокко), Баварія

Ще один неймовірно цікавий трансфер, який може нарешті вирішити проблеми Мюнхена на правому фланзі захисту.

Останнім часом кружляють чутки, що в Баварії не до кінця задоволені чемпіоном світу Бенжаменом Паваром, тож сильний конкурент в обличчі марокканця точно не буде зайвим.

Нуссаїр був одним з основних елементів неймовірного Аяксу Еріка тен Гага, разом із яким завоював повну колекцію національних трофеїв, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. У тому культовому розіграші турніру Мазрауї забивав, до речі, саме Баварії (1:1), а ще й Бенфіці (переможний м'яч у компенсований до другого тайму час).

У Амстердамі гравець національної збірної Марокко виступав переважно на позиції правого захисника, але мав досвід гри й на інших позиціях у обороні і навіть у півзахисті.

Враховуючи той факт, що Юліан Нагельсманн полюбляє гру із трійкою центральних захисників та вінгбеками можна припустити, що цей трансфер може стати одним з найяскравіших та вдалих у цьому розіграші Бундесліги.

Тільки уявіть, що можуть зробити із захисною ланкою суперника вінгбеки Альфонсо Девіс та Нуссаїр Мазрауї! Окрім динаміки та швидкості у атаці марокканець непогано грає й у захисті. Минулого сезону Ередівізі він став другим у Аяксі за виносами м'яча, четвертим за відборами, восьмим за перехопленнями м'яча та восьмим за вдалими спробами дриблінгу. Доволі непогано!

Карім Адеємі (Німеччина), Боруссія Дортмунд

Багато хто встиг сказати, що Адеємі є заміною для Ерлінга Холанда, але скоріше німець є пізньою заміною для Джейдона Санчо.

Минулого сезону талановитий хлопець непогано проявив себе разом із Зальцбургом у Лізі чемпіонів, був справжнім лідером "червоних биків". Дивіться самі.

У першому турі групового етапу його асист допоміг австрійцям зіграти внічию із Севілью на виїзді (1:1), потім був переможний "дуплет" Ліллю (2:1), гол Вольфсбургу (3:1) та переможний асист на Ноа Окафора у вирішальному поєдинку групи з тією ж Севільєю (1:0). Тобто, щонайменше сім очок з десяти набраних командою у минулій ЛЧ були безпосередньо його заслугою!

Окрім того, 19+7 у внутрішніх турнірах, у тому числі два асисти у переможному фіналі Кубка Австрії проти Ріда (3:0) не лишили потенційним покупцям аргументів проти цього переходу.

Найспритнішою опинилася дортмундська Боруссія, котра давненько слідкувала за талановитим німцем. Гравець подібного профайлу ідеально вписується у концепцію та філософію чорно-жовтого клубу. Адеємі не боїться йти в обіграш один в один та бити по воротах із різних дистанцій. Минулого сезону він був лідером Зальцбурга за кількістю ударів в середньому за гру (2).

Казковими вийшли дебюти прогресуючого хлопця у дорослій збірній Німеччини та Дортмунді. В обох стартових зустрічах проти Арменії та Мюнхена-1860 у кубку він зумів відмітитись голом.

Джеймі Байно-Гіттенс (Англія), Боруссія Дортмунд

Ще один талановитий проспект дортмундської Боруссії у цьому списку.

Англійця барбадоського походження підтягнув до складу основної команди Марко Розе наприкінці минулого сезону. У чотирьох матчах Бундесліги Джеймі не зумів відмітитися результативними діями, але це не головне, бо важливіше було дати можливість юному гравцеві відчути смак дорослого футболу.

В перерахуванні на 90 хвилин Байно-Гіттенс лідером команди у Бундеслізі за спробами дриблінгу (3,3) та, наприклад, одинадцятим за кількістю ключових передач (0,5). Звісно, поки що ранувато робити якісь висновки, але більш детально придивитися до правого вінгера "джмелів" точно варто!

До того ж Едін Терзіч, так само як і його попередник, продовжує довіряти Джеймі та випустив його у матчі кубку проти Мюнхена-1860 (3:0).

Окрім того, у червні англієць разом із молодіжкою "трьох левів" до 19 років виграв молодіжний чемпіонат Європи.

Адам Гложек (Баєр Леверкузен), Чехія

Чешського форварда довгий час активно вели Дортмунд та Баварія, але остаточно німецькі гранди обрали інші варіанти посилення нападу, а Адам Гложек потрапив на Бай-Арену.

У свої 20 років гравець має за плечима 18 поєдинків у складі дорослої збірної своєї країни. Поки що Гложеку вдалося лише раз вразити ворота суперника (Білорусь, що цікаво, єдиний асист він також віддав у іншій грі проти цього ж суперника), але на покращення гольових показників ще прийде час.

Баєр отримав кремезного нападника (1,88 м), який може також зіграти у відтяжці та навіть на позиції вінгера. Ці якості можуть бути корисними для "фармацевтів", бо попереду в Леверкузена вже є тараний форвард — співвітчизник нашого героя Патрік Шик.

У стартовій грі сезону на Кубок Німеччини проти Ельферсберга, сенсаційно програній із рахунком 3:4, Адам зіграв лівого вінгера та зумів відмітитися забитим м'ячем.

Поки що складається враження, що Гложек є більш альтруїстичним типом атакувального гравця, не жадібним до голів. Наприклад, минулого сезону у складі празької Спарти він забив 11 м'ячів в усіх турнірах, але поза тим виконав одразу 14 асистів.

Загалом ж 76 результативних балів у 131 матчі за чеський колектив є дуже непоганим показником. Цікаво, чи підтримає він цю статистику у команді Херардо Сеоане.

Штефен Тіггес (Німеччина), Кельн

Боруссія Дортмунд вирішила відпустити талановитого вихованця власної академії у вільний політ, до Кельна. У Рейні форвард спробує завоювати місце у стартовому складі, котре було йому абсолютно не гарантоване у Рурі.

Свого часу дортмундці витягнули Тіггеса з молодіжки Оснабрюка. В сезоні-2020/21 Штефен зробив справжній фурор у Регіональлізі Захід, зробивши 22+15 у 33 зустрічах (!), що дозволило йому дебютувати у складі основної команди "джмелів".

На жаль, реалізувати себе у Дортмунді гравцеві не вдалося — лише 3 м'ячі у 23 зустрічах, один з яких був забитий якраз Кельну. Зараз ситуація може докорінно змінитися.

В "козликів" наразі справжній надлишок "дев'яток" у складі (Ут, Адамян, Модест, Андерссон, Лемперле, Тіггес, Діц), але, по-перше, хтось з них може змінити клуб цього літа, по-друге, гра підопічних Штеффена Баумгарта заточена під кросси на стовба у ворожій карній зоні, тож проявити себе буде легше.

Маріо Гьотце (Німеччина), Айнтрахт Франкфурт

Ви могли пропустити цей перехід, але колись головна зірочка німецького футболу повернулася до Бундесліги.

Свого часу Гьотце подавав великі надії у Боруссії Дортмунд, забивав переможний м'яч у фіналі чемпіонату світу 2014 року, але пізніше в нього почалися проблеми з метаболізмом, а кар'єра пішла на спад.

Реанімувати її вдалося у складі ПСВ. Минулого сезону Маріо зробив якісний прорив, а також зробив 12+11 в усіх турнірах за клуб з Ейндховена.

Справа в тім, що головний тренер голандського колективу Рогер Шмідт, котрий колись працював із Баєром у Бундеслізі, підлаштував гру команди під Гьотце, перевівши його у улюблену позицію під нападником. Тобто, левова доля атак віце-чемпіона Нідерландів будувалася через нього.

Айнтрахт, що активно посилює склад перед дебютом у Лізі чемпіонів, спокусився на німецкого півзахисника. Не відомо, чи здатен Маріо витримати шалений темп Бундесліги 1, але тим цікавіше буде спостерігати за його виступами у новому сезоні.

Маттіас Сванберг (Швеція), Вольфсбург

За 9 млн євро "вовки" отримали дуже якісне підсилення у центр поля.

Хавбеком Болоньї цікавились Інтер, Арсенал, Евертон, Борнмут та декілька інших клубів, але він остаточно перебрався на Фольксваген Арену.

Сванберг — box-to-box, котрий може також зіграти "опорника" або плеймейкера. Минулого сезону він замикав п'ятірку гравців італійського клубу за кількістю ударів в середньому за гру (1,1), був третім за кількістю асистів.

Буде цікаво подивитися на його взаємодію у центральній зоні із Максом Арнольдом та Патріком Віммером.

Вілфрід Канга (Франція), Герта

Герта підсилила склад французьким форвардом з івуарійським корінням Вілфрідом Кангою.

Гравцеві 24 роки, він є вихованцем ПСЖ, в основній команді якого так і не дебютував. У складах Анжера та Кайсеріспора він не відмічався неймовірною результативністю, але зробив справжній прорив у минулій кампанії, настрілявши 16 голів та додавши до них п'ять асистів у складі Янг Бойз, що привернуло увагу берлінського клубу.

Встиг Канга відмітитися результативними діями й на початку цього сезону. "Молоді хлопчики" винесли діючого чемпіона Цюрих та Сьйон із загальним рахунком 7:0, а француз забив три м'ячі та виконав 1 асист.

Подивимося, чи вийде Вілфрід переможцем у конкурентній боротьбі із Йоветічем та Зельке.

Сімон Теродде (Німеччина), Шальке 04

Чи вдасться королю БЛ.2 нарешті продемонструвати подібну результативність й у вищому дивізіоні?

283 матчі, 172 м'ячі та 43 асисти. 58 матчів, 10 м'ячів та 2 асисти. Лише вдумайтеся у цю різницю! Так, це показники Сімона Теродде у другій та першій Бундеслігах!

Починаючи з сезону-2015/16 німець стабільно не забиває менше 24/25 голів у другій лізі, але у еліті його рекордом є сім результативних ударів за Штутгарт та Кельн.

Добре, можна списати це на кризу та статус вищезгаданих колективів, але у випадку із Шальке 04 все працює дещо інакше. "Кнаппен" будуть ставити перед собою цілі фінішувати принаймні у середині таблиці, а то й поборотися хоча б за можливість зіграти у кваліфікації Ліги конференцій, тож потрібно нарешті "розблокуватися" й у рамах еліти німецького футболу.