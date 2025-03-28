Німеччина

Мюнхенці хочуть зберегти легенду в іншій ролі, але гравець прагне продовжити кар'єру.

Керівництво мюнхенської Баварії під час міжнародної паузи провело два раунди переговорів із своїм культовим нападником Томасом Мюллером щодо його майбутнього, і наразі все йде до того, що 35-річний німець залишить рідну команду після цього сезону. Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, перша зустріч із спортивним директором Максом Еберлем та технічним директором Крістофом Фройндом була присвячена спортивним перспективам. Друга, яка відбулася цього тижня, пройшла за участю генерального директора клубу Яна-Крістіана Дрізена.

Поки що остаточного рішення не ухвалено, але поточна тенденція свідчить про те, що цей сезон може стати останнім для Мюллера в складі рідної Баварії.

Водночас керівництво клубу прагне зберегти його в структурі після завершення кар'єри, але сам Томас має намір продовжити виступи на професійному рівні та волів би залишитися в Мюнхені ще на один сезон. До нього також виявляють інтерес клуби МЛС.

У поточному сезоні Томас Мюллер провів на клубному рівні 1255 хвилини у 34 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 5 результативних передач. Контракт досвідченого німця з Баварією спливає влітку цього року.