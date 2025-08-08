Німеччина

Два гравці збірної Німеччини U17 залишаються в структурі клубу, який бачить у них потенціал для першої команди.

Баварія оголосила про продовження контрактів із двома перспективними юнаками — Леннартом Карлом і Віздомом Майком. Обоє грають за збірну Німеччини U17 та виступають у структурі мюнхенського гранда з 2022 року. Леннарт вже встиг дебютувати за головну команду у матчі Клубного чемпіонату світу, коли Баварія з рахунком 10:0 розгромила Окленд Сіті.

На тлі підписання угод спортивне керівництво клубу відзначило потенціал гравців та важливість розвитку власних кадрів. Член правління зі спорту Макс Еберль заявив: "Незважаючи на всю нашу жагу до успіху, ми хочемо продовжувати розвивати наші таланти на кампусі Баварії. Ми хочемо постійно наближати Леннарта Карла та Відзома Майка до професійної команди, ми хочемо, щоб вони щодня викладалися на повну за нашої підтримки. Окрім Джамала Мусіали, Алекса Павловича та Йосипа Станішича, ми хочемо бачити більше місцевих гравців у нашій першій команді. На кампусі Баварії обидва гравці рано зрозуміли, що означає цей клуб – ми з нетерпінням чекаємо на їхні наступні кроки".

Леннарт Карл до переходу в Баварію влітку 2022 року виступав за молодіжні команди Айнтрахта Франкфурт та Вікторії Ашаффенбург. Відзначившись чудовими виступами у складі U17, він швидко доріс до матчів за U19, у тому числі в Юнацькій лізі УЄФА. За два сезони він забив 34 м’ячі у 30 офіційних зустрічах за U17 і U19. У другій половині минулого сезону п’ять разів потрапляв у заявку першої команди й дебютував на Клубному чемпіонаті світу. У футболці збірної Німеччини U17 має 13 матчів і 7 голів.

Віздом Майк починав свій шлях у системі Дуйсбургу, а згодом опинився в Боруссії Менхенгладбах. До академії Баварії він приєднався у 13-річному віці. Минулого сезону він виступав у складі команди U19, зокрема в єврокубках. Також одного разу був включений до заявки головної команди на матч Бундесліги, а згодом зіграв на юнацькому Євро у складі збірної Німеччини U17. На турнірі він провів чотири гри та одного разу відзначився забитим м’ячем.