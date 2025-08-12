Німеччина

Німецький клуб оцінив захисника в 20 мільйонів євро, але іспанці хочуть виручити близько 35 мільйонів.

Баєр Леверкузен зробив перший крок у спробі підписати захисника Севільї Лоїка Баде, запропонувавши за нього 20 мільйонів євро. Про це повідомляє RMC Sport.

Іспанський клуб, утім, не планує приймати цю пропозицію та сподівається отримати за 24-річного футболіста близько 35 мільйонів євро. Переговори між сторонами тривають, а сам гравець зацікавлений у переході. Водночас умови особистого контракту з Байєром він поки що не погодив.

У минулому сезоні Ла Ліги Баде провів 32 матчі, забив один гол і зробив один асист.

Нагадаємо, нещодавно Баєр оголосив про підписання вихованця ПСЖ.