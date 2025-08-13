Німеччина

Клуб відхилив пропозицію у понад 60 млн євро, вимагаючи 75 млн за гравця, який дістався їм безкоштовно.

Навколо майбутнього нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде розгорівся гучний трансферний конфлікт інтересів через фінансові вимоги, які висуває клуб на запити мюнхенської Баварії щодо можливого підписання молодого гравця цього літа.

Агент 23-річного німця Дані Бахманн у коментарі DPA різко розкритикував керівництво Штутгарта за жорстку позицію в переговорах із "червоними", які, нібито, "суперечить попереднім домовленостям".

"Рішення, якого цього тижня вимагав пан Верле [гендир Штутгарта] у межах сумнівного дедлайну, сьогодні було надано як повний пакет від зацікавленої сторони та гравця, і він складав понад 60 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього продажу.

Відповідь наглядової ради — вимога нереалістичних 75 мільйонів євро за гравця, який приєднався на правах вільного агента, але з рівнем зарплати у нижньому сегменті, — не лише не має під собою жодних підстав, особливо для внутрішнього трансферу, але й перебуває у прямій суперечності з попередніми домовленостями", — додав Бахманн.

Які саме "попередні домовленості", нібито, порушує керівництво Штутгарт — представник Вольтемаде залишив без конкретики.

У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).