Клуб відхилив пропозицію у понад 60 млн євро, вимагаючи 75 млн за гравця, який дістався їм безкоштовно.
Нік Вольтемаде, Getty Images
13 серпня 2025, 23:59
Навколо майбутнього нападника Штутгарта Ніка Вольтемаде розгорівся гучний трансферний конфлікт інтересів через фінансові вимоги, які висуває клуб на запити мюнхенської Баварії щодо можливого підписання молодого гравця цього літа.
Агент 23-річного німця Дані Бахманн у коментарі DPA різко розкритикував керівництво Штутгарта за жорстку позицію в переговорах із "червоними", які, нібито, "суперечить попереднім домовленостям".
"Рішення, якого цього тижня вимагав пан Верле [гендир Штутгарта] у межах сумнівного дедлайну, сьогодні було надано як повний пакет від зацікавленої сторони та гравця, і він складав понад 60 мільйонів євро плюс відсоток від майбутнього продажу.
Відповідь наглядової ради — вимога нереалістичних 75 мільйонів євро за гравця, який приєднався на правах вільного агента, але з рівнем зарплати у нижньому сегменті, — не лише не має під собою жодних підстав, особливо для внутрішнього трансферу, але й перебуває у прямій суперечності з попередніми домовленостями", — додав Бахманн.
Які саме "попередні домовленості", нібито, порушує керівництво Штутгарт — представник Вольтемаде залишив без конкретики.
У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).