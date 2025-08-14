Німеччина

Спортивний директор мюнхенців спростував чутки про втрату клубом привабливості для топгравців.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль у коментарі для Bild заявив, що клуб зберіг свою привабливість на світовому футбольному ринку та здатний підписати будь-якого гравця, якщо захоче.

"З досвіду численних трансферних переговорів можу сказати: той, хто стверджує, що Баварія втратила міжнародну привабливість для провідних футболістів, просто не знає ринок. Баварія може підписати будь-якого футболіста, якщо готова заплатити потрібну суму. Але ми йдемо на це лише тоді, коли повністю впевнені в угоді, як у випадку з Луїсом Діасом", – зазначив Еберль.

Він підкреслив, що клуб мав чіткий план оновлення атаки: "Якщо уявити на полі квартет із Гаррі Кейна, Майкла Олісе, Джамала Мусіали та Луїса Діаса, то ми точно отримуємо одну з найнебезпечніших ліній атаки в Європі. Ми зосередилися на трансфері Діас. Нині ми дуже задоволені складом. Свій план ми виконали, але продовжуємо стежити за ринком. Трансферне вікно відчинене до 1 вересня", — сказав Макс Еберль.

Нагадаємо, Баварія перебуває в гонці за Нкунку.