Німеччина

Друга спроба мюнхенців уполювати футболіста.

Коли французький нападник Крістофер Нкунку ще запалював у німецькій Бундеслізі в складі тамтешнього РБ Лейпциг, ним активно цікавилась мюнхенська Баварія з пропозиціями трансферу.

Але влітку 2023 року футболіст обрав лондонський Челсі, який заплатив за його перехід 60 млн євро.

На жаль, для нині вже 27-річного виконавця період перебування в складі "синіх" видається не настільки вдалим, як того можна було очікувати.

І цього літа Нкунку знову перебуває на трансферному ринку відкритий для пропозицій.

І насправді зацікавленість у гравці перебуває на належному рівні — міланський Інтер, каталонська Барселона та навіть той самий РБ Лейпциг.

Але й Баварія не відклала його профайл у дальній кут своєї трансферної шухляди.

Мюнхенці наразі очікують як вимог Челсі, так і пропозицій від інших претендентів для того, щоб визначити власну межу фінансових витрат на потенційний трансфер Нкунку.

Француз за минулий сезон забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач у 48 матчах.