Німеччина

Форвард залишиться у складі команди попри інтерес Баварії.

Керівник Штутгарта Александр Верле підтвердив, що нападник Нік Вольтемаде залишиться в клубі на новий сезон.

— Нік Вольтемаде залишається нашим футболістом і представлятиме нашу команду цього сезону. Ця тема закрита. Баварія вже в курсі, ми це обговорили, — наголосив Верле.

Раніше повідомлялося, що мюнхенський клуб пропонував понад 60 мільйонів євро за форварда, однак Штутгарт оцінив свого гравця щонайменше у 75 мільйонів.

У минулому сезоні габаритний німець зіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 3 асисти. На цьогорічному літньому молодіжному Євро-2025 (U-21) він став найкращим бомбардиром, відзначившись шістьма голами та трьома асистами в п'яти матчах (506 хвилин).