Німеччина

Відбулися перші матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 23 серпня, у чемпіонаті Німеччини відбулися поєдинки 1-го туру Бундесліги. Вболівальники стали свідками результативних матчів та несподіваних розв’язок.

У Франкфурті Айнтрахт упевнено розібрався з Вердером. Уже в першому таймі господарі завдяки голам Узунa та Баоя оформили комфортну перевагу. Після перерви Баоя оформив дубль, а Кнауфф закріпив розгром. Єдиний гол бременцям приніс Нжинмах, але цього виявилося замало – 4:1.

Айнтрахт Франкфурт — Вердер 4:1

Голи: Узун, 22, Баоя, 25, 47, Кнауф, 70 — Нжинмах, 48.

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теат, Коллінз — Шаїбі, Ларссон (Гейлунд, 83) – Доан (Браун, 83), Узун (Гетце, 74), Баоя (Кнауфф, 68) — Буркардт (Ельє Ваї, 67).



Вердер: Бакхауз — Агу, Малатіні, Штарк (Кулібалі, 78), Фрідль – Біттенкурт (Топп, 78), Лінен — Нжинмах, Шмід, Мбангула (Чович, 67) – Грюль (Гансен-Орьоен, 89).



Попередження: Крістенсен, Малатіні, Штарк, Нжинмах.

Баєр зазнав домашньої поразки від Гоффенгайма. Леверкузенці відкрили рахунок завдяки влучному удару Кванси, однак гості швидко відповіли – спочатку Асллані, а згодом Лемперле принесли "синім" важливу виїзну перемогу 2:1.

Баєр Леверкузен — Гоффенгайм 1:2

Голи: Кванса, 6 — Асллані, 25, Лемперле, 52.

Баєр Леверкузен: Флеккен — Кванса, Тапсоба, Інкап'є — Артур (Поку, 46), Гарсія, Андріх, Грімальдо — Маза (Ечеверрі, 84), Телла (Кофане, 84) — Шик.



Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал (Премель, 88), Гранач (Акпогума, 75), Матіда (Чавес, 45), Бернардо — Крамарич, Авдуллаху, Бюргер (Тохумку, 46), Туре — Лемперле (Прасс, 75), Асллані.



Попередження: Крамарич, Матіда, Авдуллаху, Тохумку.

У Берліні місцевий Уніон здолав одного з фаворитів турніру – Штутгарт. Дубль Анси ще у першому таймі забезпечив господарям комфортний запас. Гості змогли лише скоротити відставання завдяки Томашу, але далі пробити захист берлінців їм не вдалося – 2:1.

Уніон Берлін — Штутгарт 2:1

Голи: Анса, 18, 45+4 — Томаш, 86.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Роте – Тріммель (Юранович, 84), Хедіра, Сков (Кон, 67) — Шафер, Хаберер (Крал, 67) — Анса (Берк, 76), Ілич.



Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Фюріх, 71), Жаке, Шабо (Хендрікс, 82), Міттельштедт – Каразор (Йованович), Штіллер — Левелінг, Ундав, Вольтемаде — Демірович (Томаш, 65).



Попередження: Тріммель, Хаберер, Хедіра, Ілич — Ундав, Демірович, Вагноман, Левелінг.

Вольфсбург у виїзному матчі переграв Гайденгайм. Гості відкрили рахунок завдяки Ольсену, а після перерви Сванберг та Амура довели справу до впевненої перемоги. Єдиний гол господарів забив Шинза – 1:3.

Гайденгайм — Вольфсбург 1:3

Голи: Шинза, 29 — Ольсен, 20, Сванберг, 66, Амура, 87 (пен).

Гайденгайм: Рамай — Маїнка, Гімбер, Зірслебен (Бек, 78) — Буш, Дорш (Кербер, 61), Шеппнер, Ференбах (Траоре, 61) — Шинза, Ібрагімович (Гонсак, 71) — Зівзівадзе (Кауфманн, 71).



Вольфсбург: Грабара – Фішер (Герхардт, 89), Єнц, Кулєракіс, Центер — Арнольд, Соуза – Ольсен (Черни, 89), Маєр (Сванберг, 64), Віммер — Пейчінович (Ель-Амін Амура, 64).



Попередження: Рамай, Траоре — Ольсен, Єнц, Арнольд.

Несподіванкою завершився матч у Фрайбурзі, де місцевий клуб поступився Аугсбургу. Гості ще до перерви тричі відзначилися зусиллями Яннуліса, Матсіми та Вольфа. Єдине, що вдалося господарям – це реалізований пенальті Гріфо в середині другого тайму.

Фрайбург — Аугсбург 1:3

Голи: Гріфо, 58 (пен) — Яннуліс, 32, Матсіма, 42, Вольф, 45+2.

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер (Макенго, 81) — Еггештайн, Манзамбі (Шергант, 81) — Дінкчі (Іріє, 60), Сузукі (Рель, 70), Гріфо — Гелер.



Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Цезігєр, 87), Якич, Фелльхауер, Яннуліс (Тіц, 60) — Комур, Массенго – Саад (Реджбечай, 70).



Попередження: Дінкчі, Гюнтер, Гінтер, Іріє — Матсіма, Комур, Тіц, Вольф, Реджбечай.