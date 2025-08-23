Німеччина

Санкт-Паулі врятував нічию завдяки пенальті Сінані та удару Сміта.

У стартовому турі чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд не зуміла втримати перемогу у виїзному матчі проти Санкт-Паулі – зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Гості вийшли вперед на 34-й хвилині після точного удару Сере Гірассі. Той же форвард незабаром міг оформити дубль, але не реалізував пенальті. На початку другого тайму господарі відновили рівновагу завдяки голу Андреаса Унтонджі. Однак "джмелі" швидко повернули собі контроль: Вальдемар Антон та Юліан Брандт забили два м’ячі й зробили рахунок 1:3.

Здавалося, що Боруссія спокійно доведе матч до перемоги, але кінцівка гри стала справжньою драмою. На 85-й хвилині дортмундці залишилися у меншості після вилучення Філіппо Мане. Цим миттєво скористалися футболісти Санкт-Паулі: спершу Данел Сінані реалізував пенальті, а за три хвилини Егіс Сміт потужним ударом зрівняв рахунок.

У підсумку обидві команди розпочали сезон із нічиєї, хоча "джмелі" мали всі шанси забрати три очки. У наступному турі Боруссія Дортмунд зіграє проти Уніон Бернлін, тоді як Санкт-Паулі зустрінеться з Гамбургом.

Санкт-Паулі — Боруссія Дортмунд 3:3

Голи: Унтонджі, 50, Сінані, 86 (пен), Сміт, 89 - Гірассі, 34, Антон, 68, Брандт, 74

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Дзвігала (Меткалф, 77) — Пирка (Саліакас, 77), Сендс, Фудзіта, Оппі — Сінані — Унтонджі, Лаже

Боруссія Дортмунд: Кобель — Мане, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Забітцер, Свенссон — Гросс (Озджан, 87), Беллінгем (Брандт, 46) — Гірассі, Адеємі (Нмеча, 46)

Попередження: Дзвігала, Сміт — Бенсебаїні, Забітцер

Вилучення: Мане, 85