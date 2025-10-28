Німеччина

Головний тренер мюнхенської Баварії публічно похвалив 17-річну зірку академії клубу Леннарта Карла, який став справжнім відкриттям сезону.

Бельгійський фахівець пояснив, чому скромні габарити молодого гравця є його сильною стороною, а не недоліком. ​Леннарт Карл, якого вже називають німецьким Мессі, нещодавно увірвався до першої команди, забивши голи в матчах проти Брюгге та Боруссії Менхенгладбах.

Його виступи привернули увагу не лише вболівальників, але й тренера. ​На прес-конференції у вівторок Компані пояснив унікальність 17-річного гравця, зріст якого становить 169 см. ​

"Невисокі гравці часто мають велику силу у своїх розворотах. Захиснику важко підібратися до них близько", — цитує Компані Goal.

Тренер зазначив, що таким гравцям не потрібно багато простору, щоб створити небезпеку, і виділив іншу ключову рису Карла:

"Головне — це те, наскільки швидко вони можуть завдати удару. Маленький зріст — його перевага. Ленні вміє бити дуже швидко. Кожен хороший гравець у Лізі чемпіонів здатний пробити на півсекунди швидше за інших". ​

Компані також додав, що Карл приніс у команду магію завдяки своєму розслабленому ставленню та важливим голам.