Головний тренер мюнхенської Баварії публічно похвалив 17-річну зірку академії клубу Леннарта Карла, який став справжнім відкриттям сезону.
Вінсен Компані та Леннарт Карл, Getty Images
28 жовтня 2025, 19:39
Бельгійський фахівець пояснив, чому скромні габарити молодого гравця є його сильною стороною, а не недоліком. Леннарт Карл, якого вже називають німецьким Мессі, нещодавно увірвався до першої команди, забивши голи в матчах проти Брюгге та Боруссії Менхенгладбах.
Його виступи привернули увагу не лише вболівальників, але й тренера. На прес-конференції у вівторок Компані пояснив унікальність 17-річного гравця, зріст якого становить 169 см.
"Невисокі гравці часто мають велику силу у своїх розворотах. Захиснику важко підібратися до них близько", — цитує Компані Goal.
Тренер зазначив, що таким гравцям не потрібно багато простору, щоб створити небезпеку, і виділив іншу ключову рису Карла:
"Головне — це те, наскільки швидко вони можуть завдати удару. Маленький зріст — його перевага. Ленні вміє бити дуже швидко. Кожен хороший гравець у Лізі чемпіонів здатний пробити на півсекунди швидше за інших".
Компані також додав, що Карл приніс у команду магію завдяки своєму розслабленому ставленню та важливим голам.