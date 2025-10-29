Німеччина

37-річний ветеран приєднається до Айхлінггофена.

Кевін Гросскройц, переможець чемпіонату світу 2014 року у складі збірної Німеччини, не планує завершувати кар’єру.

За даними Kicker, 37-річний футболіст приєднається до Айхлінггофена з 7-го дивізіону, підписавши угоду до кінця сезону.

Гросскройц оголосив про завершення в січні 2021-го, але двічі змінював клуби в нижчих лігах, поєднуючи гру з тренерською роботою.

Раніше він славився виступами за дортмундську Боруссію, з якою двічі ставав чемпіоном країни.