Головний тренер Баєра має намір зупинити рекордну серію мюнхенців.
Каспер Юльманн, Getty Images
31 жовтня 2025, 17:59
Каспер Юльманн кинув виклик домінуючій Баварії напередодні суботнього матчу. Мюнхенський клуб під керівництвом Венсана Компані встановив новий рекорд, здобувши 14 перемог поспіль у всіх турнірах включно з ідеальною серією у Бундеслізі.
Незважаючи на те, що Баварія виглядає нестримною, а Леверкузен вже відстає на сім очок, Юльманн налаштований рішуче. Данський фахівець, який вивів Баєр на серію з шести матчів без поразок у лізі, наполягає, що його гравці не поїдуть до Мюнхена з настроєм приреченості.
"Жодна команда не є непереможною. Я ніколи не виходжу на гру з таким настроєм", — заявив Юльманн.
Тренер Леверкузена визнав, що відрив від Баварії великий, але підкреслив, що його мета — скоротити цей відрив і довести, що лідерів чемпіонату можна зупинити.