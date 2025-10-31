Німеччина

Головний тренер Баєра має намір зупинити рекордну серію мюнхенців.

Каспер Юльманн кинув виклик домінуючій Баварії напередодні суботнього матчу. Мюнхенський клуб під керівництвом Венсана Компані встановив новий рекорд, здобувши 14 перемог поспіль у всіх турнірах включно з ідеальною серією у Бундеслізі. ​

Незважаючи на те, що Баварія виглядає нестримною, а Леверкузен вже відстає на сім очок, Юльманн налаштований рішуче. Данський фахівець, який вивів Баєр на серію з шести матчів без поразок у лізі, наполягає, що його гравці не поїдуть до Мюнхена з настроєм приреченості.

​"Жодна команда не є непереможною. Я ніколи не виходжу на гру з таким настроєм", — заявив Юльманн.

Тренер Леверкузена визнав, що відрив від Баварії великий, але підкреслив, що його мета — скоротити цей відрив і довести, що лідерів чемпіонату можна зупинити.