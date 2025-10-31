Німеччина

Єдиний гол вирішив долю протистояння 9-го туру Бундесліги.

У стартовому матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія здобула у гостях перемогу над Аугсбургом.

Головним героєм цього протистояння став форвард "бджіл" Серу Гірассі, єдиний гол якого на 38-й хвилині приніс до активу Дортмунда непрості три очки.

Аугсбург — Боруссія Дортмунд 0:1

Гол: Гірассі, 38

Аугсбург: Дамен — Банкс, Матсіма, Шлоттербек — Фелльхауер (Тіц, 81), Массенго (Саад, 63), Реджбечай, Яннуліс (Гарбі, 76) — Рідер, Комур (Каде, 63), Клод-Моріс (Ессенде, 82)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно, Антон, Бенсебаїні — Коуту (Р'єрсон, 74), Гросс, Нмеча (Беллінгем, 62), Баєр (Забітцер, 74) — Чуквуемека (Джонатан Свенссон, 62), Гірассі, Брандт (Адеємі, 90)

Попередження: Реджбечай, Яннуліс, Рідер, Тіц — Кобель