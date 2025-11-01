Німеччина

Хорватський фахівець хоче більшого від команди.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач висловився після перемоги над Аугсбургом (1:0) в рамках дев'ятого туру німецької Бундесліги. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Важка гра. Ми знали, що буде складно проти команди, яка бореться за виживання. Вони особливо вмотивовані на вечірні матчі у п'ятницю. Потрібно бути ефективними та забивати голи, і сьогодні це спрацювало.

Я незадоволений тим, як ми володіли м'ячем, але виявили самовіддачу, пристрасть та настрій. В нас є все для того, щоб грати краще, і ми повинні це робити. Всі в команді хочуть домінувати над суперниками, але це треба демонструвати на полі.

З іншого боку, ми надійно зіграли в обороні і не пропустили. Це хороша ознака прогресу команди", — заявив Ковач.

Зараз Боруссія Д посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від лідируючої Баварії на чотири очки.