У продовженні 9 туру чемпіонату Німеччини.
Санкт-Паулі — Боруссія Менхенгладбах 0:4
Голи: Табакович, 18, 41, Матіно, 75, Фрауло, 80
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас (Александер Ірвін, 85), Сендс (Меткалф, 55), Фудзіта, Оппі — Сінані (Карс, 46) — Лаже (Сессай, 46), Афолаян (Унтонджі, 46)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Скаллі (Рейна, 78), Райц (Штогер, 85), Енгельгардт, Улльріх — Онора (Матіно, 57), Нойгаус (Фрауло, 78) — Табакович (Урбіх, 85)
Попередження: Сендс, Саліакас, Сессай
РБ Лейпциг - Штутгарт 3:1
Голи: Шабо (аг), 45, Діоманде, 53, Кардосо, 90+1 - Томаш, 65
РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Клостерманн, 90), Орбан, Люкеба, Раум — Уедраого (Шлагер, 71), Зайвальд, Баумгартнер (Банзузі, 85) — Діоманде, Кардосо (Гардер, 90), Нуса (Бакайоко, 71)
Штутгарт: Нюбель — Жаке, Шабо, Гендрікс — Вагноман, Каразор (Буанані, 88), Штіллер, Міттельштедт (Нарті, 58) — Ель-Ханнус, Фюріх (Томаш, 58) — Ундав (Левелінг, 77)
Попередження: Баумгартнер — Ундав, Гендрікс
Уніон Берлін — Фрайбург 0:0
Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Скарке (Анса, 61), Хедіра, Кемляйн (Крал, 80), Кьон (Александер Роте, 80) — Шафер, Хаберер (Тріммель, 61) — Ілич (Берк, 86)
Фрайбург: Атуболу — Трой, Гінтер, Розенфельдер, Макенго — Еггештайн, Манзамбі — Бесте (Кюблер, 74), Гелер (Гефлер, 89), Гріфо (Шергант, 74) — Адаму (Матанович, 39)
Попередження: Хедіра, Хаберер, Ілич, Тріммель, Роте, Крал — Адаму
Гайденгайм — Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голи: Зівзівадзе, 32 - Крістенсен, 55
Гайденгайм: Рамай — Буш (Колле, 90), Маїнка, Зірслебен, Ференбах — Шеппнер, Ібрагімович, Нігюс (Бек, 70), Гонсак (Траоре, 63) — Шиммер (Пірінгер, 70), Зівзівадзе (Дорш, 70)
Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теат — Доан (Буркардт, 63), Ларссон, Скірі, Браун (Коллінз, 63) — Кнауфф (Батшуаї, 76), Узун (Гетце, 26) — Ваї (Баоя, 76)
Попередження: Шеппнер — Кнауфф
Майнц — Вердер 1:1
Голи: Відмер, 36 - Стаге, 86
Майнц: Центнер — Ганче-Ольсен, Мелоні, Кор — Мвене (да Кошта, 77), Сано, Амірі, Відмер (Ферачніг, 77) — Небель (Вайпер, 89), Сон (Норден, 89) — Голлербах (Зіб, 69)
Вердер: Бакхауз — Сугавара, Піпер, Кулібалі (Шмід, 81), Фрідль — Стаге, Лінен — Грюль (Нжинмах, 64), Шмід (Штарк, 90), Мбангула (Пуертас, 46) — Боніфейс (Топп, 64)
Попередження: Ферачніг — Фрідль, Кулібалі, Топп