Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр.

Мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр зіграють у дев'ятому турі німецької Бундесліги на Альянц Арені.

Венсан Компані, після перемоги над Кельном (4:1), використав із перших хвилин Ноєра в рамці воріт, тоді як Кім та Геррейру гратимуть у захисті, а Горецка розташується в опорній зоні, тоді як Карл та Бішов розташуються під нападником Джексоном.

Каспер Юльманн, на тлі перемоги над Фрайбургом (2:0), залучив до стартового складу Андріха та Белосяна в півзахисті, тоді як Ечеверрі та Шик гратимуть у атаці.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Та, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Карл, Гнабрі, Бішоф — Джексон.

Запасні: Урбіг, Станішич, Бої, Упамекано, Павлович, Олісе, Майк, Діас, Кейн.



Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Андріх, Гарсія, Белосян — Ечеверрі, Поку — Шик.

Запасні: Бласвіх, Грімальдо, Гофманн, Менса, Маса, Терр’є, Бен Сегір, Сарко, Кофане.



Гра Баварія — Баєр почнеться о 19:30 за київським часом.