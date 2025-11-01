На внутрішній арені команда Венсана Компані несеться до чергового чемпіонства семимильними кроками.
Баварія — Баєр, Getty Images
01 листопада 2025, 21:22
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Баєр 3:0
Голи: Гнабрі, 25, Джексон, 32, Баде, 44 (авт.)
Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 75), Та, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Карл (Олісе, 59), Гнабрі (Діас, 59), Бішоф — Джексон (Кейн, 59).
Баєр:
Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Андріх, Гарсія (Маза, 46), Белосян (Бен Сегір, 85) — Ечеверрі (Гофманн, 56), Поку (Тер'є, 56) — Шик (Кофане, 56).
Попередження: Маза