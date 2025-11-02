Дві результативні хвилі та гол Премеля принесли гостям перемогу з рахунком 3:2 на виїзді
Вольфсбург - Гоффенгайм, getty images
02 листопада 2025, 20:41
Вольфсбург — Гоффенгайм 2:3
Голи: Амура, 14, 56 - Бюргер, 31, 62, Премель, 50
Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек, Селт, Кулєракіс, Центер — Арнольд, Соуза — Дагім, Еріксен (Вінн, 75), Сванберг (Маєр, 60) — Амура
Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Кабак, 46), Бернардо — Бюргер, Премель (Прасс, 83), Авдуллаху, Туре (Мерштедт, 63) — Лемперле, Асллані (Крамарич, 46)
Попередження: Хайдарі, Бернардо
Матеріал оновлюється.