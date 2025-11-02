Вольфсбург — Гоффенгайм 2:3

Голи: Амура, 14, 56 -  Бюргер, 31, 62, Премель, 50

Вольфсбург: Грабара — Кюмбеді Нсек, Селт, Кулєракіс, Центер — Арнольд, Соуза — Дагім, Еріксен (Вінн, 75), Сванберг (Маєр, 60) — Амура

Гоффенгайм: Бауманн — Цоуфал, Гранач, Хайдарі (Кабак, 46), Бернардо — Бюргер, Премель (Прасс, 83), Авдуллаху, Туре (Мерштедт, 63) — Лемперле, Асллані (Крамарич, 46)

Попередження: Хайдарі, Бернардо

Матеріал оновлюється.